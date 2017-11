Oberndorf a. N. Helle sanfte Stimmen

Oberndorf. Ein musikalischer Leckerbissen erwartet die Besucher am Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Oberndorf beim Adventskonzert. Der Mädchenchor Rottweil und der "Junge Chor St. Ursula" aus Villingen gastieren an diesem Abend unter der Leitung von Andreas Puttkammer in der Stadtkirche und werden mit ihrem ausdrucksvollen, hellen Chorgesang die Zuhörer begeistern.