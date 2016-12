Oberndorf a. N. Haushalt 2017 ist auf Kante genäht

Durch Senkung der Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte muss die Stadt Oberndorf rund 260 000 Euro weniger als ursprünglich geplant an den Landkreis abführen. Dieses Plus im Stadtsäckel soll nun für weitere Investitions- oder Unterhaltungsmaßnahmen fürs Gymnasium verwendet werden. Dem stimmte Gemeinderat einmütig zu. Hatte Bürgermeister Hermann Acker beim Bürgertreff noch gesagt, dass dann auch die Pausenhalle renoviert werden könnte, merkte das Gremium in seiner Sitzung am Dienstag allerdings an, zunächst müssten die Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Sicherheit gehe vor. Bliebe aber noch etwas übrig, sei es wünschenswert, "endlich das damals gegebene Versprechen einzulösen," sagte Günter Danner (SPD).

Wolfgang Maier (CDU) wollte im Beschlussvorschlag zudem vermerkt haben, dass die Stadt ein Gesamtkonzept für den gesamten Campus aufstellen soll, damit die Arbeiten entsprechend koordiniert ablaufen könnten. Einen großen Batzen im Haushalt 2017 machen die Personalausgaben aus. Sie liegen mit einem Plus von fast 600.000 Euro im kommenden Jahr bei rund 10,3 Millionen und damit erneut über dem Landesdurchschnitt.

Die größten Bauvorhaben sind mit 1,1, Millionen Euro das Sanierungsgebiet Talstadt, das Gymnasium inklusive Brandschutz (665.000 Euro), der Kindergarten Regenbogen (279.000 Euro), Maßnahmen an Rathäusern (287.000 Euro), der Vorplatz des Kroneareals Bochingen (245.000 Euro – wobei der städtische Anteil nach Abzug von beantragten Fördermitteln, Spenden und Eigenleistung bei 60.000 Euro liegt). Außerdem die Umsetzung der Trinkwasserverordnung in den Turnhallen G1 bis G4 (187.000 Euro), die Dachsanierung der Turnhalle Hochmössingen (160.000 Euro) sowie der Ivo-Frueth-Schule (150.000 Euro) und die Stadtgärtnerei in der Schuberstraße (118.000 Euro).