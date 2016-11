Oberndorf a. N. Haushalt 2015 mit einem dicken Plus

Oberndorf. Damit präsentierte die Verwaltung dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung ein Ergebnis, das mehr als 200 000 Euro höher ausfällt als im vorläufigen Bericht zur Jahresmitte.

Im Verwaltungshaushalt gab es bei den Gewerbesteuereinnahmen ein Plus von annähernd einer Million Euro im Vergleich zum Planansatz. 46 000 Euro mehr spülte der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in die Kasse. Bei der Umsatzsteuer gab es eine Steigerung von 109 000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen vom Land stiegen um 207 000 Euro, Gebühren und Entgelte um 101 000 Euro. Bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten gab es einen Zuwachs, der um 391 000 Euro über dem Planansatz lag. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse verbesserten sich um 379 000 Euro.

Auf der Ausgabenseite standen dem vor allem Einsparungen bei den Personalausgaben gegenüber. 287 000 Euro weniger als gedacht mussten hier bezahlt werden. 281 000 Euro konnten bei den Bewirtschaftungskosten eingespart werden, bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergab sich ein Minus zugunsten des Stadtsäckels in Höhe von 430 000 Euro, bei den Geschäftsausgaben schlugen 182 000 Euro weniger als geplant zu Buche.