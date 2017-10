Oberndorf a. N. Hat Wolf seinen Ruf zu Unrecht?

Die Diskussion über die Ausführung und Höhe der Zäune ist auch noch nicht zu Ende geführt. Es bleiben viele Fragen offen. So auch die Frage nach Ausgleichsmaßnahmen, Versicherungsschutz, Subventionen und Schadenersatz. Die Landesregierung legt sich hier noch nicht fest, aber die Jäger wünschen sich eine endgültige Orientierung, damit sie entspannt weiter arbeiten können.

Wölfe wandern weite Strecken – ­bis zu 70 Kilometern in einer Nacht. Ihre Nahrung besteht zum großen Teil aus Rehen, Rothirschen, und Wildschweinen. Nur wenn sie keine andere Beute finden, reißen sie auch Schafe, war zu erfahren.

Dadurch, dass relativ wenige Tiere unterwegs sind, sei die Gefahr in Baden-Württemberg momentan ziemlich klein. Trotzdem wurden auch in der Umgebung Oberndorfs im vergangenen halben Jahr "angebliche" Wolfs-Beobachtungen und Kotfunde gemeldet. Es habe sich aber keine dieser Meldungen als tatsächliche Wolfssichtung herausgestellt.

Abschließend könne gesagt werden, dass zum jetzigen Zeitpunkt niemand Angst haben muss vor dem Wolf. Den Menschen würden sie nicht ohne Not angreifen. Wölfe sind geschützte Tiere. Wenn sie jedoch in Ausnahmefällen aggressiv werden, dürfen sie –­von der Behörde genehmigt –­ kontrolliert geschossen werden. Die Biologen in Freiburg rufen dazu auf, Beobachtungen oder "vermeintliche" Kotfunde zu melden – unter Telefon 0761/40180 oder per E-Mail fva-bw@forst.bwl.de