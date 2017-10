Oberndorf a. N. Heckler & Koch unter französischer Führung?

Wie das Wirtschaftsmagazin Bilanz berichtet, wolle der ehemalige Geschäftsführer von Heckler & Koch, Nicola Marinelli (62), seinen Exarbeitgeber vor dem Landgericht Rottweil dazu zwingen, dessen wahren Anteilseigner offenzulegen. Marinelli behaupte, ein ausländischer Investor habe die Kontrolle über den Oberndorfer Waffenhersteller übernommen. Für solche Eigentümerwechsel in der sensiblen Rüstungsbranche sei eine Erlaubnis der Bundesregierung erforderlich, heißt es im Wirtschaftsmagazin Bilanz in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe, die der Tageszeitung Die Welt beigelegt ist, weiter.

Als Haupteigner gilt der in London lebende Deutsche Andreas Heeschen (56), er kontrolliert mehr als 60 Prozent des Kapitals. Tatsächlich, so behaupte Marinelli, habe Heeschen aber Anteile an den französischen Investor Nicolas Walewski (52) weitergereicht, den Inhaber der Londoner Vermögensverwaltung Alken Asset Management. "Walewski kontrolliert die Mehrheit der Aktien. Er greift aktiv in die Geschäfte von Heckler & Koch ein", soll Marinelli der Zeitschtrift Bilanz gesagt haben.

Marinelli war 2016 bei Heckler & Koch entlassen worden. Er hat dagegen beim Landgericht Rottweil Klage eingereicht, das Verfahren läuft. Das wurde dem Schwarzwälder Boten vom Vizepräsidenten des Landgerichts Thilo Rebmann auf Anfrage bestätigt.