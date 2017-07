Oberndorf a. N. Gymnasium: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schulleiterin

Auch mit Vertretern der SMV gab es ein Gespräch. Dies sei allerdings in einem Rahmen verlaufen, die weitere Eltern zu einer zweiten Dienstaufsichtsbeschwerde veranlasste – diesmal gegen den Mitarbeiter des Regierungspräsidiums. Eine Kopie der Beschwerde sei zudem ans Kultusministerium gegangen.

Im Kollegium scheint das Thema Schulleiterin ebenfalls hochzukochen. Obgleich die Lehrer sich nicht öffentlich äußern dürfen, war doch dem Vertretungsplan am schwarzen Brett der Schule zu entnehmen, dass gleich zwei Personalversammlungen innerhalb von sieben Werktagen stattgefunden haben.

Einige Mütter und Väter beschreiten derweil den politischen Weg und sind mit ihren Anliegen beim CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Teufel in Stuttgart vorstellig geworden. Er ließ auf unsere Anfrage hin das Gespräch durch sein Büro bestätigen, wollte sich jedoch nicht zum Inhalt äußern.

Mittlerweile hat sich der Elternbeirat der Schule mit dem Thema befasst. Das Ergebnis war ein Schreiben an Regierungsschuldirektor Thomas Steiner beim RP Freiburg.

Dieser Tage wurde ein Elternbrief verteilt, in dem der Elternbeirat von in unserem Artikel dargestellten Problemen schreibt, die nicht mehr zu übersehen seien. Die Kommunikation innerhalb der Schule sei definitiv gestört, und das Klima habe sich seit September vergangenen Jahres negativ verändert. Es scheine auch Probleme zwischen den Lehrern und der Schulleiterin zu geben, heißt es weiter. Die Auswirkungen seien bereits zu spüren. Die Elternbeiräte machen sich Sorgen um den Ruf der Schule und seien daran interessiert, dass der Schulstandort erhalten bleibe. Das vertrauensvolle Miteinander, das noch im vergangenen Schuljahr zwischen allen an der Schulgemeinschaft Beteiligten herrschte, sollte unbedingt wieder hergestellt werden.

Heidrun Stritt, die das Gymnasium seit einem Jahr leitet, befindet sich noch in der zweijährigen Probezeit – wie bei Schulleitern üblich. Derzeit ist sie krankgeschrieben.

Am Mittwoch finden an der Schule Gespräche zwischen Mitarbeitern des Regierungspräsidiums und Beteiligten statt. Elternvertreter werden dabei sein. Sie hoffen, dass es vor den Sommerferien zu einer Lösung kommt. Sie halten die Schulleiterin nicht länger für tragbar.