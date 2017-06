Oberndorf a. N. "Gute Stube" wird mit Klang erfüllt

Den hatten die Menschen in der Oberstadt dann auch. Mit einem bunten Melodienstrauß begrüßten die Hochmössinger die Zuhörer und den Sommer und unterhielten mit einem großen Repertoire an Musikstücken. So kamen nicht nur die Freunde der Marschmusik mit "Jubelklänge" oder dem "Kaiserin Sissi Marsch" zu ihrem Recht, auch die Polkafans bekamen ihre Lieblingsmelodien zu hören. Neben "Wir Musikanten", der "Brinpolka" oder "Mährische Freunde" hatten die Protagonisten viele Stücke dieses Musikgenres im Gepäck.

Auch die Liebhaber von Rock und Pop mussten nicht auf ihre Evergreens verzichten. "Simon und Garfunkel" kamen zu Ehren und mit "Tribute to Michael Jackson" und anderen Hits rockten die Musiker den Schuhmarkt.

Eines aber kam keinesfalls zu kurz, und deshalb waren die vielen Menschen auch auf den Schuhmarkt gekommen. Die Geselligkeit und das Gespräch standen trotz einer vorzüglichen Vorstellung des Musikvereins aus Hochmössingen im Mittelpunkt eines überaus gelungenen Wochenausklangs in der guten Stube Oberndorfs. Der Erlös der Veranstaltung fließt wieder in die Jugendarbeit, und auch ein logistisches Problem wurde wieder auf dem kleinen Dienstweg gelöst. "Bodega" und "Sudhäusle" stellten den Besuchern wieder ihre sanitären Anlagen zur Verfügung.