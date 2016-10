Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um der Stadtkapelle am gestrigen Sonntag im Don-Bosco-Haus ihre Aufwartung zu machen und den angebotenen Mittagstisch zu genießen. Die Gäste genossen es, einmal nicht selbst kochen zu müssen, sondern sich an die fertig gedeckten Tische setzen zu können. Flotte Unterhaltungsmusik sorgte für den musikalischen Rahmen, sodass viele gleich zum Kaffeeplausch sitzen blieben. Dazu unterhielten die Mädchen und Jungen des Jugendblasorchesters die Besucher und präsentierten dem Publikum einen bunten Herbststrauß an Melodien. Foto: Wagner