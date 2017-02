Oberndorf a. N. Grünkappen laden zu Vorträgen

Der Eintritt zu diesen Informationsveranstaltungen ist frei. Bereits am morgigen Mittwoch, 8. Februar, geht es los. Der Oberndorfer Schornsteinfegermeister Christoph Seidel wird ab 18 Uhr die Besucher in der Bürgerwerkstatt darüber informieren, was "der schwarze Mann" so alles macht. Er wird aufklären, welche Aufgaben, Pflichten und Rechte ein Schornsteinfeger beziehungsweise auch der betreffende Wohnungsbesitzer, dessen Heizungs- und Kaminanlage er prüft, hat.

Auch der zweite Termin dieser Veranstaltungsreihe steht schon fest: Am Mittwoch, 15. März, kommt der langjährige Oberndorfer Notar Wolfgang Maier in die Bürgerwerkstatt, um über die aktuellen Regelungen zur Vorsorgevollmacht zu informieren und aufzuzeigen, wie sinnvoll es ist, eine derartige Vorsorgevollmacht zu erstellen. Beginn ist dann aber erst um 19 Uhr.

Es sind bereits weitere Informationsveranstaltungen in Vorbereitung: So wird ein Förster zu einem aktuellen Thema sprechen. Außerdem ist geplant, dass ein Imker die Bienenzucht und alles, was daran hängt, vorstellt. "Die Themen und die entsprechenden Experten dazu werden uns sicher nicht ausgehen. Da gibt es so viel, was von allgemeinem Interesse ist", ist Robert Häring, der Chef der Grünkappen, überzeugt.