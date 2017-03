Oberndorf a. N. Bunter Verkaufsoffener Sonntag

Nicht nur in der freien Natur hielt der Frühling an diesem herrlichen Sonntagnachmittag Einzug. Auch im Städtle blühten die Blumen in den von der Stadtgärtnerei liebevoll hergerichteten Beeten und in den Geschäften hatten die Einzelhändler bereits bunt für Ostern dekoriert. Auf den Straßen und den Geschäften der Ober- und Unterstadt herrschte reges Treiben und die Besucher genossen das reichhaltige Angebot der Einzelhändler, ließen sich von deren Ideen inspirieren und profitierten von der freundlichen Beratung.

Erwachsene und Kinder nutzten ausgiebig die Möglichkeiten, die an jeder Ecke geboten wurden. Und so waren Ponyreiten, Kinderkarussell oder das große Bungee-Trampolin ebenso gefragt, wie das Schnupperangebot der Tanzschule Gayer oder der Musikschule. Ebenfalls gut besucht waren der Werkzeugflohmarkt der "Bürger für Bürger" und die Infostände der Kreisverkehrswacht und verschiedener Dienstleister. Besondere Anziehungspunkte für die Kinder waren vor allem die zahlreichen Spielmöglichkeiten und der Besuch im Kino, wo der Streifen "Sing" gezeigt wurde.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, denn an den Buden erwartete die Besucher ein reichhaltiges Angebot an Speis und Trank. So musste keiner den unterhaltsamen Bummel durch das frühlingshafte Oberndorf hungrig oder durstig machen.