Oberndorf a. N. Große Oper geht auch mit Hörnern

So ertönte ein Motiv im Fagott immer wieder, über dem die anderen ihre Stimmen aufbauten. Begann ein Satz auch atonal, "DonauWind" löste diese ungewohnten Klänge Ligetis sowohl rhythmisch als auch dynamisch technisch perfekt auf. Bernd Kromer vom Oberndorfer Hornquartett führte in das nächste Werk ein, das sich mit Großbritannien befasste. Queen, Teatime, Whisky und Regen stünden für Britannien, aber auch viel schöne Musik. Die Lieder "Danny Boy", "Greensleeves" und "Auld Lang Syne" wurden, so Bernd Kromer, zur "Brexit-Suite" verarbeitet.

Nach einer kurzen Einleitung durch die bekannte Eurovisionshymne – sicher ironisch gemeint – erklangen, sehr geschickt auf die vier Hörner zugeschnitten, die Lieder, die in ihrer Melodie noch immer gut erkennbar waren, denen jedoch ein modernes Kleid übergestreift wurde.

Auf den "guten alten Kontinent" holte "DonauWind" das Publikum mit Opus 57 von Chrisian Lefebvre zurück. "Große Metropolen haben immer etwas Berühmtes – Donaueschingen hat Johann Wenzel Kalliwoda", so die Einleitung zu dessen Ouvertüre Nr. 2. Hier hatte sich die Gruppe eine ungemein kunstvolle Musik ausgesucht, die plötzlich tänzerische Züge annahm, dann wieder heiter vorwärts drängte, manchmal an Jacques Offenbach erinnerte. Mit großen Wohlklang wurde diese Musik gespielt.

Mit "Bésame mucho" in genialer Fassung für vier Hörner setzte das Hornquartett das Konzert fort. Anschließend die berühmte Arie "Nessun dorma!" aus "Turandot" von Giacomo Puccini und als Gegensatz "Mathilda". Große Oper einschließlich Tenorarie mit vier Hörner zu spielen, ist möglich, klingt sogar ausgezeichnet.

"DonauWind" hatte nach der Pause wieder einen ungarischen Komponisten auf dem Programm: Ferenc Farkas mit seiner Serenade für Blasquintett. Es war eine sehr abwechslungsreiche Musik, manchmal mit verblüffenden Wendungen, absolute Kammermusik für Holzbläser.

Ein kleines musikalisches Quiz veranstalteten nun die Oberndorfer. Berühmte Filmmelodien aus Western sollten erkannt werden. Unter anderen mit "O Forsake Me All My Darling" aus "12 Uhr mittags", der Titelmelodie aus "Die glorreichen Sieben" und dem Bonanza-Ohrwurm war der Rahmen gesteckt.

Noch einen ungarischen Komponisten hatte "DonauWind" im Programm Endre Szervánszky (1911-1977). Aus dem Quintett für Holzbläser Nr. 1 erklang der erste Satz. Die Musik ging nicht leicht ins Ohr. Vielfach schimmerte ungarische Volksmusik durch, von der Oboe hervorragend wiedergegeben.

Mit "El condor pasa" und "Kalinka" wurde das Konzert offiziell beendet. Zugaben von beiden Ensembles gab es obendrein.