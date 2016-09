Oberndorf a. N. Grasiger Weg: Nur Anlieger dürfen ihn nutzen

Nun liegt’s beim Friedhofsamt der Stadt

Zu einer weiteren Anfrage wegen des anonymen Gräberfeldes auf dem Friedhof konnte der Ortsvorsteher allerdings feststellen: "Der Ortschaftsrat hat hier seine Hausaufgaben gemacht." Die weitere Planung und gegebenenfalls die Überarbeitung der Friedhofsordnung liege nun beim Friedhofsamt der Stadt.

Bei Untersuchungen und Kontrollen der Wasserleitungen in den öffentlichen Gebäu­den der Stadt, in Schule und Kindergarten wurden keinerlei Legionellen festgestellt, teilte der Ortsvorsteher mit. Des Weiteren führte er aus: Die Reparaturarbeiten an dem Zaum an der Straße zum Friedhof seien in Auftrag gegeben worden und das Geländer um den Schulhof wurde gestrichen.

Im Zusammenhang mit der Verlegung der Kabel entlang des rechten Neckarufers fragte Ortschaftsrat Frank Ade nach, ob diese nicht den noch anstehenden Hoch­wasserschutz-Maßnahmen entgegenstünden, und Ortschaftsrat Frank Rönz monierte das verkehrswidrige Parken in der Kurve Mafellstraße/Stuttgarter Straße und am Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in der Stuttgarter Straße.