Oberndorf a. N. Gottvertrauen steckt in jedem Wort

Als intensive Zeit bezeichnet Sibylle Sauter ihre Jugendarbeit unter Pfarrer Martin Steim. Da wurde nicht nur an der Oberfläche gekratzt. Dieses Hobby machte sie zum Beruf. Bewusst entschied sie sich für die Religionspädagogik. Nahe bei den Menschen zu sein, Leben und Glauben im praktischen Tun zu verknüpfen, die Theologie auf den Lebensalltag herunterzubrechen – das war es, was sie wollte. Ob in der Gottesdienstgestaltung, der Erstkommunionvorbereitung, in Glaubensgesprächen mit Erwachsenen oder im Religionsunterricht mit Kindern – diese Leidenschaft hat sie stets gelebt und durfte auch den Widerhall spüren. Über das selbständige Denken zur Erkenntnis zu führen, nennt sie als unabdingbaren Grundsatz.

Ebenso bedeutend sei die Vermittlung, dass Glaube auch immer mit Freiheit und Befreiung zu tun habe. So habe sie immer ermutigt, Grenzen zu sprengen und so in die Gegenwart Gottes einzutauchen. Wenn Menschen ihre Fähigkeiten in die Gemeinschaft einbringen, wenn Geben und Empfangen in Erkenntnis und Nachahmung mündet, wenn Talente zum Lob Gottes und zur Freude der Menschen Einsatz finden, dann darf sie die Früchte ihres Bestrebens ernten.

Gestalten und zusammenhalten – das ist ihre Devise. Dabei habe sie immer Menschen gefunden, die ihr vertraut und sich auf Neues eingelassen haben. Als lebendige Gemeinschaft habe man so auf ein Ziel zugesteuert. Beispielhaft nannte sie den Adventskalender zur Jahrtausendwende in Epfendorf und die Gebetsfahne anlässlich des Beffendorfer Turmjubiläums.

Als Geschenk bezeichnet sie ihre Stärken, die Musik und die Kreativität, die ihr die Basis für eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten eröffneten. Mit dem Freiraum, den ihr Pfarrer Martin Steim und Albrecht Zepf einräumten, sei es möglich gewesen, viele Ideen umzusetzen.

Bewusst habe sie sich für ihre Heimat Epfendorf entschieden, da sie hier schon den Schatz der Begabungen kannte. Beffendorf hatte sie bereits kennengelernt im Rahmen eines Praktikums. Füreinander da sein und aufeinander schauen – diese Prägung der dörflichen Struktur mag Sibylle Sauter. Ihre Erfahrung hat sie gelehrt, dass die Gemeinden – so aktiv sie auch sein sollten – einen Kümmerer, Ermöglicher und Impulsgeber benötigen, wie sie den "pastoralen Ansprechpartner" lieber bezeichnet.

Gottesdienst als Rahmen

Eines ihrer Aufgabengebiete war die Erstkommunionvorbereitung. Im Religionsunterricht sieht sie die Seele der Kinder bedient, die nicht vernachlässigt werden dürfe. Wenn Sibylle Sauter gebraucht wurde, war sie zur Stelle, so wie bei der Wallfahrt in die Normandie, als sie – gerade erst von einer Krankheit genesen – kurzfristig einsprang und der Reisegruppe eine unvergessliche Zeit bescherte. Tochter Anna wählte denselben Weg – auch sie arbeitet als Gemeindereferentin. Zum Thema Frauen in der Kirche verweist die scheidende Gemeindereferentin auf das nötige Wohlwollen, auf das man angewiesen sei, wenn man am Altar agiere.

Für ihren Abschied hat sie den Gottesdienst gewählt, die Feier des Glaubens, dessen Bedeutung als Hilfestellung für das Leben sie immer hervorgehoben hat.

So wird sie am Sonntag, 16. Juli, in Epfendorf und eine Woche später in Beffendorf die 18 Jahre der Seelsorge feiern. Nun benötigt Sibylle Sauter Kraft für sich selbst. Dann wird sie nach dem Platz Ausschau halten, wo sie ihr Gottvertrauen weitergeben kann.