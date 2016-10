Oberndorf a. N. Gnadenlos weltliche "Mönche"

Egal, ob es sich um schlecht rasierte oder schmachtende Liebhaber, um kriminelle Mütter, verliebte Tubisten oder Steinzeitschwaben handelt, ob wellnessverwöhnte Sänger, Bahnfahrer im Liebesrausch oder im Ticketlabyrinth, jodelnde Bergwanderer oder verwirrte Baumfäller: Die fulminante Mischung aus A-cappella-Sound, imitierter und echter Blasmusik, überraschenden Outfitwechseln, witziger Mimik und feinsinnigem Humor verspricht einen höchst vergnüglichen Abend.

Die vier Gründer des Ensembles wirkten allesamt anno 1990 als singende Mönche und Instrumentalisten beim Sommertheater des Melchinger Lindenhof-Theaters mit. Seit ihrem Debüt konnten die aus Tübingen und Mössingen stammenden "Mönche" ihr Publikum immer wieder mit ihrem gnadenlos weltlichen Musikkabarett begeistern.

Die meisten Stücke werden a-cappella geboten, manche mit Instrumentalbegleitung, manche auf gut Schwäbisch. In Oberndorf ist der "Chor der Mönche" am Samstag, 15. Oktober, 19 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche zu Gast (Einlass 18 Uhr). Der Eintritt kostet zehn Euro (ermäßigt sechs). Für die Bewirtung sorgt der Förderverein der Stadtkirche.