Oberndorf a. N. Gesund kann auch lecker sein

Letzteres begeisterte die Kinder besonders und sorgte für einige Belustigung, da die Lehrkräfte mit den schnellen Bewegungsabfolgen sichtlich überfordert waren. Da der Spaß an gemeinsamer Bewegung im Vordergrund stehen sollte, war dies jedoch genau das Richtige.

Das in dieser Woche für alle kostenlose Pausenvesper wurde jeden Tag von einer anderen Klasse zubereitet und bot eine bunte und leckere Vielfalt an gesunden Alternativen zu Eistee, Cola und süßen Teilchen.

Über die Woche verteilt gab es Müsli mit frischen Früchten, lustige Brotgesichter, Knabberkugeln aus frischem Vollkorn, frisch zubereitete vegetarische Brotaufstriche sowie Obst- und Gemüsespieße, sodass für jeden etwas dabei war und so bildeten sich täglich lange und erwartungsvollen Schlangen an der Essensausgabe. Die jeweiligen Köche waren beeindruckt und geehrt zugleich. Sie mussten jedoch auch zugeben, dass es ganz schön anstrengend war, für so viele Kinder Obst und Gemüse zu schnibbeln.

Natürlich durfte trotz allem auch das Süße nicht fehlen

Die Köchin der schuleigenen Mensaküche beteiligte sich ebenfalls an der Aktionswoche. Neben vegetarischer Lasagne und mageren Hähnchenschlegeln durfte jedoch auch etwas Süßes nicht fehlen und so stellten die Jungen und Mädchen beeindruckt fest, dass auch Vollkornwaffeln richtig lecker schmecken. In den Mittagspausen standen dann wieder Spaß und Freude an der Bewegung an oberster Stelle. Die aufsichtführenden Lehrer der Oberndorfer der Ivo-Frueth-Schule boten ein breites Spektrum an Bewegungsangeboten an.

Nordic Walking, ein Tischtennisturnier, Bewegungsparcours und ein Wettrennen mit den Pausenfahrzeugen sorgten dafür, dass im Laufe der Woche für jeden etwas dabei war und die Schüler nach der Pause zwar etwas ausgepowert aber dennoch gut gelaunt in den Mittagsunterricht aufbrachen.

Nicht verwunderlich ist, dass sich bereits heute alle auf die nächste Gesund&Fit-Woche im März nach der Fastnacht freuen.