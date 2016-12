Oberndorf a. N. Gesellschaftlicher Kitt wird brüchig

Wolf mahnte die IG Metall an, einmal über den Tellerrand zu schauen und nicht nur die eigene Klientel zu bedienen. In der M+E-Industrie werde niemand Hunger leiden, wenn es mal zwei, drei Jahre keine Lohnerhöhung gebe und die Beschäftigten anderer Wirtschaftszweige von unten heranrücken könnten. Hier gelte es, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu lösen. Obgleich die deutsche Wirtschaft dank der Agenda 2010 eine Wachstums-Lokomotive geworden sei, dürfe sich das Land auf diesen Erfolgen nicht ausruhen, führte Stefan Wolf weiter aus. Zuletzt sei die deutsche Wirtschaftspolitik jedenfalls nicht durch besondere Reformfreude geprägt gewesen. Und stiegen die Produktionskosten im Land zu sehr an, sei es nicht mehr wettbewerbsfähig. Auch ein Übermaß an Bürokratie und Regulierung sei eine Wachstumsbremse.

Mit einem "Weiter so" werde man die enormen Herausforderungen für die Zukunft nicht meistern. "Deutschland hat Potenzial. Deutschland hat einen hohen Grad an Wohlstand erreicht. Deutschland hat die Mittel, seine Zukunft zu gestalten." Er habe die Hoffnung, die verschiedenen Gruppierungen der Gesellschaft zusammenzubringen. Und das anstehende Weihnachtsfest sei ja schließlich ein Fest der Hoffnung, schloss Stefan Wolf.

Oberndorf (cel). Mit der erfreulichen Aussicht auf zusätzliches Geld begrüßte Bürgermeister Hermann Acker die Gäste bei der Jahresabschlussfeier des Gemeinderats und der Stadtverwaltung. Denn am heutigen Montag steht im Kreistag der Beschluss an, die Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte zu senken. Für Oberndorf bringt das eine Entlastung von einer Viertelmillion Euro. Das Geld , so Acker, soll für die "dringend notwendige Sanierung des Gymnasiums" verwendet werden. Damit könne im kommenden Jahr neben der geplanten Erneuerung der sanitären Anlagen, der Netzwerkplanung für die digitalen Medien und den erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nun doch auch die Eingangs- und Pausenhalle "aufgefrischt" werden. Der Plansansatz für Investitionen ins Gymnasium am Rosenberg würde sich damit auf 1,1 Millionen Euro erhöhen.

Den Rückblick aufs kommunalpolitische Geschehen in Oberndorf überlies der Bürgermeister wiederum einem Vertreter des Gemeinderats. In diesem Jahr war das dem Fraktionssprecher der Freien Wähler, Dieter Rinker, vorbehalten.

Weder himmlische Botschaften unter den biblischen Gemälde in der Klosterkirche wolle er verkünden, so Rinker. Noch werde er den Untergang des Abendlands prophezeien. Denn der Umgang mit der Realität vertrage in Zeiten spürbarer globaler Veränderungen, deutlicher politischer Verschiebungen und Anzeichen permanenten Stimmungswandels in der Gesellschaft weder Verharmlosung noch Überzeichnung. Vielmehr bedürfe es einer Darstellung, die es erlaube, eigene Bewertungen und Analysen anzustellen, Dinge in einen Zusammenhang zu bringen und erst dann die eigene Haltung und das eigene Verhalten danach zu richten. Dies gelte auch für die Arbeit im Gemeinderat.

Rinker rief die Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Östliche Oberstadt" in Erinnerung. Das zunächst kontrovers diskutierte Parkhaus sei mittlerweile gut angenommen und sogar preisgekrönt. "Wo alles klappt, trägt man gewöhnlich gerne die Verantwortung." Aber auch für das Gebäude Schuhmarktplatz 13 trage das Gremium in vollem Umfang die Verantwortung, sagte Rinker. Das neue Erscheinungsbild und die Funktion entschädigten hoffentlich für den entstanden Ärger und aufgekommenen Frust.

Pflicht und Kür seien die Gradmesser der Haushaltsplanungen für 2017. In seiner Klausurtagung habe der Gemeinderat feststellen müssen, dass die Fülle von anstehenden Pflichtaufgaben die Möglichkeiten der Kür überwiegen. Die Rechtsaufsicht des Landkreises lasse erkennen, dass sie einer Verschuldung von Kommunen, die deutlich über dem Durchschnitt aller Kreisgemeinden liege, nicht mehr zustimmen werde. Dies "lehrt uns zunehmend auch den Verzicht." Projekte, die nun verschoben werden müssten, würden jedoch nicht aus den Augen verloren. "Sie stehen weiterhin auf unserer Agenda."