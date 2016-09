Oberndorf a. N. Geschlafen wird im Stall auf Stroh

Tags darauf ging es um Erste Hilfe am Tier, Schlüsselanhänger basteln und das Einstudieren eines Schauprogrammes für den Freiburger Mundenhof. Zum Abschluss fand ein Waldtrail statt, bei dem die Kinder ihr Gelerntes in die Tat umsetzen konnten. Gegen 16 Uhr fand die Abschlussrunde mit Siegerehrung des Waldtrails statt. Hier wurden die letzten Tage noch einmal reflektiert. Das Eselfest auf dem Mundenhof in Freiburg im Breisgau findet am 17. und 18. September statt.