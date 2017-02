Oberndorf a. N. Geschick, Teamgeist und fester Sitz

Oberndorf. Scheinwerferlicht taucht das Fernsehstudio in warmes Licht. Während jemand Anastazja Kuropatwas Mikrofon anschließt, erhält die Schülerin letzte Instruktionen vom Regisseur. Sie ist eins der drei Spielkinder, das die Klassen 6 b und c der Verbundschule Oberndorf vertreten darf. Entschieden wurde das ganz fair in einem "Casting", das Sabrina Radtke, Klassenlehrerin der 6b, organisiert hat. Durch kleine Spiele durften die Kinder ihr Geschick beweisen und zeigen, dass sie die Klasse würdig vertreten können.

"Als Schülerin war ich selbst beim Tigerenten Club. Das war so toll, dass ich es meinen Schülern unbedingt auch ermöglichen wollte", erzählt Radtke, wie sie auf die Idee kam. Beim schulinternen Casting setzten sich neben Anastazja noch Kevin Steinwandel und Janine Fridmansky durch. Der Rest der Klassen durfte ihre Favoriten bei den Spielen aus dem Publikum heraus anfeuern.

Nach einigen Trainingseinheiten in Sachen Geschicklichkeit ging es dann auch schon los Richtung Göppingen bei Stuttgart. Begleitet wurden die Schüler von Lehrerjoker Gyöngyi Hezel aus der 6 c. Mit der Reise fing dann auch die Nervosität an, zumindest bei Spielkandidat Kevin. "Ich war schon ziemlich aufgeregt, aber es war so cool. Im Fernsehen sieht alles immer so riesig aus, aber das Studio ist viel kleiner als man denkt", war seine Beobachtung. Anastazja hat derweil besonders das Drumherum beeindruckt. Da habe man sich zunächst umziehen müssen, sei verkabelt worden, hätte ein paarmal geprobt und Anweisungen bekommen. Einige seien sogar frisiert worden. "Nach der Show haben wir dann alle noch Autogrammkarten von den Moderatoren bekommen", erzählt sie begeistert.