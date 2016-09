Oberndorf a. N. Geschichte der Menschheit auf der Spur

In einem Raum werden die verschiedenen Haus- und Dachkonstruktionen virtuell aufgezeigt; diese Form, einen Bauvorgang mit dem einprägsamen Klackklack des Aufeinandertreffens der Balken verstehbar zu machen, wird man wohl schwer vergessen.

Wie eine mächtige Astgabel sich als Firstbalken eignet, zeigte Beatrice Kraft ebenso wie rund 6000 Jahre alte Haushaltsgeräte, so zum Beispiel recht gut gearbeitete Schalen aus Holz, Steinbeile mit passender Schäftung oder Pyrit zum Feuermachen.

Dass in der Jungsteinzeit bereits eine gewisse Arbeitsteilung nachweisbar ist, hat sicher ebenso verwundert wie die weit verzweigten Handelsbeziehungen.

Anhand von Siedlungsmodellen, die nach archäologischen Befunden erstellt wurden, lassen sich schon soziale Unterschiede im Hausbau ausmachen. Eiche war Baustoff der Höherstehenden.

Entscheidend für das Transportwesen war der Übergang von der Schleife zur Achse mit Rad. Ungefähr 5000 Jahre alte Scheibenräder wurden am Federsee gefunden.

Keine Gräber bei den Siedlungen entdeckt

Für Archäologen höchst überraschend dürfte sein, dass bisher bei Pfahlbausiedlungen keine Gräber entdeckt wurden. Von besonderer Bedeutung für das Geistesleben dürfte das Kulthaus von Ludwigshafen sein, auf dessen mit Lehm verstrichenen Wänden Frauenbrüste aus Lehm aufgesetzt waren. Riesige Ahnenstelen, feinstens bearbeitet, und zeremonielle Werkzeuge zeugen von hoher handwerklicher Fertigkeit.

Welche Möglichkeiten Birkenbast und Birkenrinde boten, wird in weiteren Schaukästen gezeigt. Dass sich mit aus Birkenrinde gewonnenem Teer Pfeilspitzen an den Pfeilschaft kleben lassen, zeugt von hohem technischen Verständnis. Den Übergang zur Bronzezeit bilden Gussformen, die dem flüssigen Metall die Gestalt gaben.

Bisher war die Jungsteinzeit das Thema der Ausstellung, Nach einer Mittagspause ging die Fahrt weiter nach Bad Buchau, wo im dortigen Federsee-Museum die Bronzezeit, der Zeitraum von 2200 bis 800 vor Christus im Mittelpunkt stehen sollte. Bastian Sturm führte dort die Gruppe. In einem "Wimmelbild" vom Leben in der Bronzezeit konnte der Archäologe Sturm so manche Einzelheit erklären.

Alles dominierte das Metall, die Bronze. Das Erschmelzen der Bronze aus ungefähr zwei Drittel Kupfer und einem Drittel Zinn war Sache von hoch spezialisierten Schmieden. Da weder Kupfer noch Zinn vor Ort gefunden wurden, mussten diese Stoffe durch Handel erworben werden. Durch die dafür notwendig Mobilität wurden natürlich auch neue Ideen verbreitet. Der Ackerbau mit dem Pflug brachte jetzt größere Erträge. Die Metallverarbeitung hatte eine Blütezeit; in Bad Buchau sind feinste Gussformen für massive Stücke und auch Stücke, die in "verlorener Form" gegossen wurden, zu sehen.

Ein eleganter, dünnwandiger Einbaum vom Federsee – am Bodensee hat man noch keinen gefunden – wies im Inneren zwei Feuerstellen auf.

Neben den hochstehenden Techniken wie Stricken und Weben zeigte die Ausstellung aber auch die andere Seite der Bronzezeit: ohne Zweifel wurden ein Mädchen und ein Junge rituell geopfert.

Am Schluss der Ausstellung war das Modell einer Fischfanganlage für Hechte zu sehen. Interessanterweise hat man um den Federsee ein große Anzahl an Kopfskeletten von Hechten, aber keine weiteren Gräten gefunden. Auf der Heuneburg, so Bastian Sturm, wurde Hechtgräten im Mengen entdeckt, aber keine Köpfe. Waren also die Federseeanwohner die Hechtlieferanten für den keltischen "Fürsten" auf der Heuneburg?

Nach einer kleinen Kaffeepause trat die Gruppe die Heimfahrt an.