Oberndorf a. N. Gerüst ist weg, neue Kosten sind da

Oberndorf. Das Gerüst am Haus Schuhmarktplatz 13 ist weg. Der Innenbaubau läuft. Und: Die Sanierung wird mal wieder teurer. Harald Ginter vom Bauamt erläuterte in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, wo die erneute Kostensteigerung um rund 6000 Euro herkommt.