Oberndorf a. N. Gemeinschaft auch im Alter pflegen

Oberndorf-Bochingen. Seitdem die Veranstaltung im Kronesaal stattfindet, sind es auch die Ortschaftsräte selbst, die bewirten und um das Wohl der älteren Einwohnerschaft bemüht sind. Die Kuchen werden von den Frauen der Räte gebacken. Sie dekorieren außerdem die Tische vorweihnachtlich und übernehmen die Arbeiten in der Küche.

Carmen Schöllhammer und Gabi Federer haben ganz spontan dafür gesorgt, dass auch der große Lichterbaum in neuem Glanz erstrahlte. So haben wieder zahlreiche Bürger das Angebot gerne angenommen, die Zeit der Erwartung in stimmungsvollem Ambiente und in Gemeinsamkeit zu beginnen.

Viel Wert gelegt wird stets auf ein gutes Unterhaltungsprogramm, welches in der Regel von zwei unterschiedlichen Gruppen bestritten wird. So hatte sich der Projektchor auf dieses gesellige Beisammen eingestellt. Aufgrund von Terminüberschneidungen musste der Kindergarten kurzfristig absagen, was Ortsvorsteher Martin Karsten veranlasste, seine Kollegen der Band "Scheinheilig" einzubinden.