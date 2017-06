Oberndorf a. N. Gemeinde in Bewegung halten

So sehe man sich heute konfrontiert mit einem hohen Maß an Spiritualität, mit sehr vielen verschiedenen Arten von Glaubensgrundsätzen, was es nicht einfach mache, den eigenen, persönlichen Weg zu finden.

Die Fronleichnamsprozession nahm er auf als Sinnbild für den Aufbruch, für Bewegung, für das Verlassen des Abendmahlsaals. "Wir glauben und leben nicht aus uns selbst heraus, sondern aus der Verwurzelung in einer langen Glaubenstradition", so der Diakon. Im Glauben erfassen, was die Heilige Schrift sagen will, verkünden, was man glaube und so die frohe Botschaft weitertragen – auf dieses Weise komme die Glaubensgemeinschaft in Bewegung. Zueinander stehen, füreinander da sein, das, was man glaube in die Tat umsetzen, das kennzeichne das Unterwegssein einer Gemeinde, und davon dürfe man sich nicht ausruhen, weil sonst die Bewegung ins Stocken gerate.

Fronleichnam, das Hochfest, an welchem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert werde, mache zehn Tage nach Pfingsten deutlich, dass die Jüngerschaft nicht alleingelassen sei auf ihrem Weg zu den Mitmenschen.