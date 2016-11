Oberndorf a. N. Gelungene Premiere

Die Planung, Durchführung und Dokumentation eines Abends mit den Eltern stand ohnehin im Anforderungsprofil der Anerkennungspraktikantin Tuygun Celik, die derzeit ihr viertes Lehrjahr absolviert. Daher übernahm sie die Begrüßung der Eltern sowie die Moderation und hatte mit den Kindern zwei Auftritte vorbereitet.

Den Anfang machte ein Lied über vier kleine Kerzen, die nach und nach entzündet wurden. Begeistert verstärkten die Kleinen den Refrain mit passenden Gesten. Wer vor Aufregung nicht mehr weiter wusste, kam mit einem Blick zu Susanne Riedl schnell wieder in den Takt. Für flotte Gitarrenbegleitung und Gesangsunterstützung sorgte Markus Riedl. Ein Riesenapplaus war den kleinen Sängern gewiss. Später wurde die Geschichte über eine fast vergessene Kerze mit verschiedenen Rhythmusinstrumenten verklanglicht, doch vor allem hatte das Spielen und Toben im nächtlichen Garten für die Kinder einen ganz besonderen Reiz. Bekanntgegeben wurde der Abschied von Anna Schatz, die nach wenigen Monaten in einem befristeten Arbeitsverhältnis bei der "Villa Kunterbunt" in Kürze eine unbefristete Stelle in Hausen bei Rottweil antreten wird.

Beim Abschied zollten die Eltern den Erzieherinnen viel Lob für die gelungene Premiere, fütterten das Spendenschwein und brachten die kleinen Hauptdarsteller müde, aber glücklich nach Hause.