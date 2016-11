Oberndorf a. N. Geld der Gemeinde

Lothar Kopf, Beigeordneter der Stadt Oberndorf und ein ausgewiesener Haushalts-Experte, will bei einer öffentlichen Veranstaltung der Freien Wählervereinigung am Dienstag, 15. November, im Turnerheim Licht in das Dunkel kommunaler Haushaltsführung bringen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

"Der städtische Haushalt – Träume – Visionen – Realität": Lothar Kopf wird ganz allgemein darstellen, was einen kommunalen Haushalt bestimmt, welchen Zwängen er unterworfen ist, wo die haushaltstechnischen Grenzen der kommunalen Selbstbestimmung liegen. Er wird aufzeigen, was ein Verwaltungshaushalt ist, wie der Verwaltungshaushalt den Vermögenshaushalt und damit die Investitionen einer Kommune bestimmt, was die Kreisumlage ist, welches Geld von Land und Bund in den Haushalt fließt, welche Abgaben aber in gleichem Zug eine Kommune leisten muss.

Vor jeder Haushaltsberatung stehen Gemeinderat und Verwaltung vor der schwierigen Aufgabe, viele Wünsche und die Pflichtaufgaben an die finanziellen Möglichkeiten anzupassen und abzuwägen, was realisierbar ist und was nicht. Kopf versteht es, ein so komplexes Thema wie den städtischen Haushalt verständlich und darüber hinaus auch noch auf eine spannende und interessante Weise darzulegen. Die Freien Wähler laden daher alle Mitglieder und kommunalpolitisch interessierte Bürger zu diesem Abend ein.