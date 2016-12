Oberndorf a. N. Geld aus dem Kontor gespendet

So wurde das von der Oberndorfer Kolpingsfamilie initiierte "Kongo-Traktor-Projekt" mit einer Spende von 500 Euro bedacht, die in Form eines Schecks von Hans Häckel an Bernhard Seidel und Michael Hoffmann von der Kolpingsfamilie und Pfarrer Lukombo im Kontor überreicht wurde. Ziel des Projekts ist es, einen gut erhaltenen Traktor für Pfarrer Jean Lukombo zu finanzieren und diesen dann in den Kongo zu überführen. So kann Pfarrer Lukombo nach der Rückkehr in seine Heimat den Menschen dort, die von ihrem eigenen Anbau leben müssen, auf sehr praktische Art und Weise beistehen.

Die zweite Spende in Höhe von 250 Euro ging an die Initiative "Offene Hände" in Oberndorf, die sich der Unterstützung von Flüchtlingen verschrieben hat.