Oberndorf a. N. Gastronomen sagen Ja zum Jugendschutz

Dazu ist es erforderlich, an einer Schulung teilzunehmen die vom Jugend- und Versorgungsamt des Landkreises Rottweil jeweils in den Gaststätten vor Ort durchgeführt wird. Weiterhin wird gefordert, dass in der Gaststätte ein attraktives alkoholfreies Getränk günstiger angeboten wird als das günstigste alkoholische Getränk. Zudem darf erkennbar betrunkenen Jugendlichen kein Einlass gewährt werden. Auch müssen die Gaststätteninhaber dafür sorgen, dass keine Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz vorkommen und Werbung für Veranstaltungen nur mit dem Hinweis auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes erfolgt, heißt es in einer Mitteilung.

170 Betriebe im Kreis machen bereits mit

Wie hoch diese Aktion im Landkreis angesiedelt ist zeigt sich daran, dass der Oberndorfer Bürgermeister Hermann Acker und Bernd Hamann, der Leiter des Dezernates Soziales, Jugend und Versorgung im Kreis, sowie der Leiter des Oberndorfer Polizeireviers, Ulrich Effenberger, die Plaketten und Urkunden persönlich in den Gaststätten überreichten.