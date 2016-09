Oberndorf a. N. Garten-Freunde erkunden Kultur und Natur

Morgens um acht ging es am Altoberndorfer Rathaus mit dem Bus los. Im schönen Donautal legten die Ausflügler eine Frühstückspause ein, um dann am Zielort anzukommen. Dort erwarteten die Gruppe laut Mitteilung interessante Einblicke in die damalige Lebensweise der Menschen. Der Töpfer brannte die aus Ton geformten Schalen und erklärte, dass er beim Brennen einiges beachten müsse. Es sei nicht damit getan, den Topf in den Ofen zu stellen und zu warten bis dieser fertig sei. Auch das Herstellen der Dachschindeln für die Holzkirche, die im Moment gebaut wird, war äußerst interessant zu beobachten.

Nach Meinung des OGV lohnt es sich, dem Campus Galli in naher Zukunft wieder einen Besuch abzustatten. Das Dorf ändere sich ständig und werde größer.

Der zweite Teil des Ausfluges führte ins Schwenniger Moos. Dort wanderten die Ausflügler auf einem Rundweg, der am Neckarursprung vorbeiführte, ums Moor herum. Vom großen Silberreiher bis hin zum kleinen Blesshuhn entdeckten sie viele Tiere. Auch die Pflanzenwelt sei einzigartig. Zum Abschluss des schönen Tages kehrte die Gruppe im Oberndorfer Turnerheim ein und ließ sich von der leckeren, griechisch-deutschen Küche verwöhnen.