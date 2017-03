Oberndorf a. N. Ganz schön Staub aufgewirbelt

Oberndorf-Bochingen. Es tut sich was im Bochinger Bürgerhaus Krone. Genaugenommen wird mächtig Staub aufgewirbelt – und das im positiven Sinne. Malerarbeiten finden im Kronesaal, Thekenraum und im Treppenhaus. statt. Nach den mühevollen Abschleifarbeiten bekommen auch Türen und Geländer einen neuen Anstrich, das bewegliche Mobiliar wird einer gründlichen Putzaktion unterzogen, und auch die Außenfassade soll in neuem Glanz erstrahlen. Der zeitliche Rahmen ist eng gesteckt, denn am Freitag ist schon die abschließende Generalreinigung geplant.