Oberndorf a. N. Ganz neue Facetten des Monarchen

Beim Lesen stellte der Archivar dann fest, dass es auch Briefe eines weiteren Freundes, genannt "Topf" gibt. "Das war der Spitzname für Detlev von Plato, auch ein Freund aus der Studentenzeit". Von den Berliner Nachfahren konnte Albrecht Ernst über 400 weitere Briefe erwerben.

In vielen Details und anhand einer Bilderpräsentation thematisierte der Historiker das Leben des letzen Königs von Württemberg in dessen 27-jährigen Regierungszeit. Er schilderte ihn als Jugendlichen, als Ehemann, im Ersten Weltkrieg und während der Revolution.

Schicksalsschläge kennzeichneten Wilhelms Leben bis zu seinem Tod mit 78 Jahren. Zuerst starb 1880 sein Sohn Ulrich im Alter weniger Monate, dann kam 1882 bei einer Entbindung seine Frau Marie zu Waldeck und Pyrmont samt des Kindes ums Leben. "Mein ganzes Leben ist eben gebrochen, zerschmettert. Am liebsten würde ich es wegwerfen", schrieb der Monarch an seinen Freund Gottfried.

"Er war nicht der brave König, als der er manchmal dargestellt wurde", erklärte Albrecht Ernst, nachdem er anhand der Korrespondenz mit den beiden engsten Freunden aufdeckte, warum der König seine zweite Frau Charlotte zu Schaumburg-Lippe nicht liebte. "Eine Komödie, die ich vor der Welt aufführen muss", schrieb Wilhelm. Dass der König "gegen bestimmte schwäbische Tugenden eine Aversion hatte", ließ die Besucher genauso schmunzeln wie die Aussage Ernsts, dass Wilhelm besser hochdeutsch sprach als schwäbisch.

Interessant fanden es die Zuhörer, dass der Württemberger König im Jahr 1887 den Bau der Oberndorfer Turnhalle unterstützte und "die Waffenfabrik Mauser mit hochrangigen Orden auszeichnete". Bei Truppenbesuchen an der Front schrieb Wilhelm in einem Brief an seinen Freund Gottfried: "Die Bevölkerung in den Städten im Elsass ist scheußlich". Viele Briefe seien "von leiser Kritik an der Kriegführung und von der Sehnsucht nach Frieden geprägt", so Ernst.

Dass die Zeitzeugnisse, die zum großen Teil noch nie an die Öffentlichkeit gelangten, bei den Zuhörern großen Eindruck hinterließen, freute die Vereinsmitglieder, die ihre Gäste in der Pause mit Brezeln und Getränken versorgten.