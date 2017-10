Oberndorf a. N. Gäste das schönste Geschenk

Mit viel Herzblut haben Chorleiterin Theresia Buob und die "BoWi’s" intensiv zauberhafte Musicalmelodien aus "Mary Poppins", "Phantom der Oper", "König der Löwen" und "Joseph" geprobt. Die D1-geprüften "JuBoWis" (Jugendchor) steuern berühmte Ohrwürmer mit jugendlicher Frische bei. Mehrere solistische Höhepunkte aus verschiedenen Epochen lassen Gänsehautfeeling aufkommen. Für Romantik sorgt der "Blue Tango" aus dem Great American Songbook, beschwingt wird es mit bekannten Schlagern von Udo Jürgens.

Der Projektchor "BoWi-M" mit Männern aus nah und fern ist zum vierten Mal dabei. Virtuos begleitet Alfred Gemsa am Flügel, das Cello übernimmt Dominika Richter. Tomasz Flammer sorgt für eine ausgefeilte Percussion, und Karin Schmidtke aus Schenkenzell bringt ihren schottischen Dudelsack zur Geltung.

Die Sängerlust Sulzbach unter der Leitung von Linus Witz hat sich in zwei Auftrittsblöcken ebenfalls ein breites Repertoire von Friedrich Silcher über Herbert Grönemeyer und Peter Maffay bis zu den Dorfrockern vorgenommen und kommt in Begleitung von Leila Witz (Gesang) und Laurin Witz (Piano).

Viele erfolgreiche Konzerte

Die Chorgemeinschaft hat in den vergangenen Jahren viele erfolgreiche Konzerte gegeben, etwa aus Anlass des 125-jährigen Jubiläums der Sängerlust Wittershausen, 2011 nach zehn Jahren "BoWi" oder auch 2013, als der Boller Vorsitzende Günter Arnold als erster im Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg für 40 Jahre Vorstandschaft geehrt wurde. Ein Doppelkonzert in der Klosterkirche gab es allerdings erst ein einziges Mal – 2009 mit den "Zoff Voices" aus Konstanz.

Der größte Geburtstagswunsch würde sich für den Liederkranz Boll mit einer voll besetzten Klosterkirche erfüllen. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr bei freier Sitzplatzwahl, Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Das Foyer wird vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause bewirtet. Karten gibt es an der Abendkasse und noch bis zum morgigen Freitag im Vorverkauf an folgenden Stellen: Spielzeug-Paradies Blass (Oberndorf), Lottoannahmestelle im Rewe (Oberndorf), Volksbank Bochingen, Ortsverwaltung Boll, Bäckerei Walz (Boll), über die Vorstandsmitglieder, alle aktiven "BoWi’s" sowie unter Telefon 07454/92 03 76.