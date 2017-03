Oberndorf a. N. Fußballverein oder schon Wirtschaftsbetrieb?

Auf die Bedeutung der zweiten Mannschaft als Unterbau, Forum für Spielpraxis und Sprungbrett in die erste Mannschaft hinzuweisen, war Schlotter wichtig, ebenso der Spagat zwischen A-Jugend und Aktiven, an dem intensiv gefeilt wird. Stolz zeigte sich Jugendleiter Klaus Brebeck angesichts der Tatsache, dass von den Bambini bis zur A-Jugend 138 Jugendliche in 13 Teams organisiert sind – und das gänzlich ohne Spielgemeinschaften. Zudem sei es gelungen, die Anzahl der Trainer und Betreuer zu erhöhen, Fortbildungs- und Qualifizierungskurse zu belegen. Auch für Juniorinnen wurde Raum geschaffen, auch wenn das Siegen momentan noch hinter dem Dabeisein rangiert.

Michael Trick (Vereinskasse) und Michael Bihler (Wirtschaftskasse) konnten das Vereinsjahr mit einem Plus abschließen. Und so zeigten sich vordergründig die Finanzen auch im grünen Bereich, zumal man auch die letzte Darlehensrate zurückzahlen konnte. Doch auf welch fragilem finanziellen Grund der Sportbereich aufgebaut ist, machte der Vorsitzende Ralf Robotka mit der provokativen Frage deutlich: "Sind wir nun ein Wirtschaftsbetrieb oder ein Fußballverein?"

Seit einem Jahr zieht er die Fäden im Verein. Er verwies auf die konstruktive Zusammenarbeit und den guten Konsens im Ausschuss und die Freude an seiner Arbeit. Nüchtern analysierte er den finanziellen Status, basierend auf den "beschränkten Einnahmequellen".

Der "omnipräsente Wirtschaftsbetrieb" sei in der momentanen Form nicht mehr aufrecht zu erhalten. Als puren Stress bezeichnete er die Events, die durchschnittlich von 270 Ehrenamtlichen – davon mindestens die Hälfte in Mehrfachschichten – durchgezogen wurden.

Ehrenamtlicher Kraftakt ist kaum noch zu stemmen

Da aber auch der Sportbereich auf einen ehrenamtlichen Kraftakt angewiesen ist, sei die Belastungsgrenze längst überschritten. So wurden für das laufende Jahr drei Veranstaltungen gestrichen, was über eine Beitragsanpassung kompensiert werden soll. Mit Blick auf die Spenden und das Sponsoring gerate, laut Robotka, das Gefüge ins Wanken, wenn auch nur ein finanzieller Baustein wegfalle. Inhaltlich sieht er den Weg nicht nur in den technischen und spielerischen Fertigkeiten, sondern auch verstärkt in der pädagogischen Ausrichtung, "für das Leben zu lernen" – insbesondere hinsichtlich der Wertevermittlung und Frustrationstoleranz.

Es ist momentan noch eine Vision, das gesamte Sportzentrum auf das Albeckgelände zu verlegen. Ausschlaggebend war die Tatsache, dass der Sportplatz am Brühlbach von Grund auf erneuert werden muss. Mit der Gesamtverlagerung könnten weitere Problemfelder – keine Umkleidekabinen und sanitäre Anlagen auf dem Albeckgelände – angepackt und so eine vernünftige Gesamtlösung realisiert werden.

Auch Ortsvorsteher Martin Karsten ging auf den dringenden Handlungsbedarf ein, die Rahmenbedingungen für den Erhalt der fußballerischen Attraktivität, die er auf dem Albeckgelände für unzumutbar hält, zu schaffen.

Er sprach sich dafür aus, die Erstellung eines Konzepts für eine "große Lösung" zu forcieren, die Realisier- und Finanzierbarkeit zu überprüfen, damit auch die Baumaßnahme "Boller Mehrzweckhalle" schnell in trockene Tücher gebracht werden könne. "Ihr dreht an einem großen Rad", meinte Karsten, der der Führungsmannschaft Mut und Zuversicht wünschte, diese Initiative zu ergreifen.

Wahlen: Als Sportheimchefin wurde Bettina Schädlich wiedergewählt, ebenso Berthold Brandecker und Harald Schröder als Kassenprüfer. Mit Melanie Brebeck, Thomas Bücker und Sören Haag wurde das Führungsgremium um drei Beisitzer erweitert. Für die unbesetzte Stelle des stellvertretenden Jugendleiters konnte Thomas Saile gewonnen werden. Michael Trick gab die Wirtschaftskasse an Sascha Schimenowski weiter. Andy Mühlbauer ist der neue Spielausschussvorsitzende, sein Bruder Patrick unterstützt ihn in der Stellvertreterfunktion. Florian Schlotter ließ sich in die Pflicht des Geschäftsführers nehmen und löst somit Tristan Beimbrink ab.

Ehrungen: Zu Ehrenmitgliedern der Bochinger Spielvereinigung ernannt wurden Martin Karsten und Willi Rauser – basierend auf deren 45-jährige Mitgliedschaft. Um die goldene Vereinsehrennadel hatte sich Andreas Schilling verdient gemacht. Sie wird verliehen für 35-jährige Mitgliedschaft, wobei man sich mindestens 20 Jahre davon aktiv in die Spielvereinigung einbringen muss.

Das Vereinsehrenzeichen in Silber (25 Jahre Mitgliedschaft) erhielten: Johannes-Rudolf Hipp, Harald Kanz, Wilfried Mayer (auf dem Bild) sowie Jürgen Bach, Horst Buntrock, Patrick Fechter und Petra Mäder.