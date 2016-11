Oberndorf a. N. Für Treue geehrt

Nebenbei bemerkte Diözesanpräses Walter Humm, dass seit genau 50 Jahren auch Frauen Mitglieder im Kolpingwerk werden können. Dies war vorher nicht möglich.

Seit 65 Jahren ist der Ehrenvorsitzende der Kolpingsfamilie Oberndorf, Georg Hug, Mitglied. Auch er konnte die Ehrung nicht persönlich entgegen nehmen, wurde jedoch am selben Nachmittag vom Vorsitzenden Martin Schättle und Präses Thomas Brehm besucht und geehrt.

Auch ein Neumitglied konnte an diesem Sonntag in die Reihen der Kolpingsfamilie aufgenommen werden: Pfarrer Jean Lukombo. Er sei in den vergangenen Monaten zu einem echten Freund und Kolpingbruder geworden. Des Weiteren wurden die im Gottesdienst gesegneten Schutzmantelmadonnen an die Eltern und Kinder übergeben, die seit dem vergangenen Gedenktag das Licht der Welt erblickt hatten. Der Morgen klang beim gemeinsam gesungen Kolpinglied und netten Gesprächen aus.