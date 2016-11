Oberndorf a. N. Für Terroreinsatz besser gerüstet

Waffen mit größerer Reichweite erforderlich

Ziel ist es, dass die Einsatzkräfte im Land im Kampf gegen den Terror besser gewappnet sind. In der Regel sind es als Erstes Streifenpolizisten, die es mit bisweilen militärisch operierenden Terroristen zu tun bekommen, die mit Kriegswaffen und Sprengmitteln mit hoher Reichweite operieren. Mit der MP 5 hätten Polizisten bei Schusswechseln gegen solche Angreifer keine Chance, betonte schon damals Landespolizeipräsident Gerhard Klotter. Deshalb benötige die Polizei Waffen mit größerer Reichweite und elektronischer Zielhilfe.Dies scheint in der MP 7 gefunden. So spricht der Schusswaffen-Experte Marc Roth bei der MP 7 von einer Reichweite von mindestens 200 Metern "gegen Mannziele". Und er muss die Waffe kennen – Roth ist bei Heckler & Koch als Prokurist Leiter Produktstrategie und Leiter Sonderaufgaben tätig. Er war zwischenzeitlich sogar Projektleiter der MP 7.In einer Polizei-Fachzeitschrift nennt der Experte als weitere Vorteile der Waffe: hohe Durchschlagsleistung auch gegen Schutzwesten und die Treffleistung. Dies sei bei einer Terrorlage gefragt, denn dort seien Polizeikräfte die ersten 30 bis 60 Minuten auf sich alleine gestellt – so lange dauere es erfahrungsgemäß, bis Spezialkräfte eingreifen könnten. In dieser ersten kritischen Stunde sollen die Polizisten in Zukunft auf die MP 7 zurückgreifen können. Und das möglichst unauffällig: Roth beschreibt die MP 7 als wesentlich kompakter und leichter als das Vorgängermodell MP 5. So könne die Waffe verdeckt oder teilverdeckt getragen werden.

In der Praxis schon lange erprobt