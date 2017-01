Oberndorf a. N. Für Nachfolge gut vorbereitet

Oberndorf (mf). Auf dem schwierigen Feld der Hospizarbeit baute sie das Vertrauen bei Betroffenen und deren Angehörigen in die Arbeit der Begleiterinnen und Begleiter weiter aus.

Seit 2013 besteht zusätzlich eine Kooperation mit der Gruppe in Schramberg, die sie als hauptamtlich angestellte Leitung der Oberndorfer Gruppe mitbetreut. Unter ihrer Leitung wurde das bestehende Verhältnis zu ambulanten und stationären Einrichtungen beständig gefestigt.

Als Vertreter des Trägerkreises besuchten Gerhard Bruns, Helga Dlugosch und Andreas Bronner jetzt Ilona Wössner zu Hause, um ihr nochmals für ihre aufopferungsvolle Arbeit zu danken. Wie oft fand sich nicht so rasch eine passende Begleitung, so dass sie sich selbst an das Krankenbett zu sterbenden Patienten schickte. Neben der hauptamtlichen Leitung war sie also häufig als Begleiterin ebenfalls ehrenamtlich im Einsatz – menschlich und mit viel Einfühlungsvermögen in die jeweilige Situation.