Oberndorf a. N. Für jeden ein Platz im Team

Jungen und Mädchen in blauen Trikots rennen jubelnd über den Fußballplatz an der Aspenklause auf dem Lindenhof. Es sind die Mini­stranten aus Seedorf, die soeben beim Elfmeterschießen gegen ihre Rivalen aus Villingendorf gewonnen haben. Damit haben sie sich Titel und Wanderpokal gesichert. Pokale und Ehrungen gab es aber ebenso für die anderen neun Mannschaften, die am Turnier teilgenommen haben.

"Die Kirche ist wie ein Fußballverein"

Neben den regulären Begegnungen spielte eine Auswahlmannschaft aller Mini­stranten gegen ein Team der Lebenshilfe aus Waldmössingen, das beim Turnier zu Besuch war.