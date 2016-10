Oberndorf a. N. Für einen Ernstfall bestens gerüstet

Oberndorf (vca). Die Hauptübung der Kernstadtwehr unter der Leitung von Abteilungskommandant Manuel Suhr spielte sich in diesem Jahr auf dem Gelände der Firma Mafell auf dem Lindenhof ab.

Das Szenario: Im Verpackungslager des Betriebs kam es durch einen technischen Defekt am elektronischen Gabelstapler zu einem Brand. Starke Rauchentwicklung, die sich über das zentrale Treppenhaus bis in die im oberen Teil des Gebäudes angesiedelte Produktionsstätte und Lehrwerkstatt ausbreitete, schnitt den vier in der Firma verteilten Putzkräften sowie einem Servicetechniker den Fluchtweg ab. Nachdem letzterer mittels Handfeuermelder die Feuerwehr verständigt hatte, kam die Rettung in Form von sechs Feuerwehr- und zwei DRK-Fahrzeugen, inklusive Martinshorn und Blaulicht, den Lindenhof hinaufgeeilt.

Dort nahmen die 55 Feuerwehrleute und sieben DRK-Kräfte Brandlöschung und Menschenrettung in Angriff. Spektakulär wurde der Servicetechniker über die Drehleiter durch viel Qualm über das Dach in Gewahrsam genommen und zusammen mit den anderen "Brandopfern" medizinisch versorgt.