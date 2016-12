Oberndorf a. N. Für die Freundinnen eine "Herzenssache"

Oberndorf-Bochingen. Sie sind zum vierten Mal beim Weihnachtsmarkt mit dabei und engagieren sich für die Initiative "Herzenssache" – Sabine Schäfer, Isabell Sawade, Annette Rittweg, Martina Deschner und Sabine Heim. Die jungen Mütter verkaufen Flammkuchen, Glühwein, Bastelsachen und Kleinigkeiten für Kinder. Im vergangenen Jahr nahmen sie auch Narrenohrringe mit Hansel, Schantle und Narros mit in ihr Angebot auf. Bei mittlerweile elf gesunden Kindern haben die fünf Freundinnen beschlossen, den Blick auf diejenigen zu richten, denen es nicht so gut geht. Und so haben sie vor drei Jahren die Aufmerksamkeit auf die Aktion "Herzenssache" gelenkt und den größten Teil des Gewinns an das Luftikushaus (Haus für beatmete Kinder) in Baiersbronn gespendet.

250 Euro kamen zusammen – das war dann auch in den Folgejahren das Ziel, welches erreicht werden konnte. So gingen zwischenzeitlich 750 Euro an diese Kinderhilfsaktion. In der vierten Auflage ist es natürlich der Wunsch, die 1000 Euro voll zu machen, um so weitere Kinder zu unterstützen.