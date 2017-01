Oberndorf a. N. Fünfeinhalb Stunden lang fast 10 000 Brezeln geschlungen

Für die Angestellten der Bäckerei auf dem Oberndorfer Lindenhof war am vergangenen Samstag nämlich schon Fasnetsdienstag – zumindest vom Arbeitsaufwand her. "Es ist Familientradition, dass wir die Brezeln für die Oberndorfer Narren backen", erzählt Stemke. Natürlich wollten diese auch beim Narrentag in Rottweil ordentlich Gebäck auswerfen und gaben deshalb bei der Lindehofer Bäckerei ihre Bestellung auf. Am Samstag waren es beinahe 3000. Die hat man mit Vorbereiten und morgens Abbacken noch locker geschafft.

Um einiges stressiger wurde es da Samstagnacht, beziehungsweise Sonntagmorgen. Punkt zwei Uhr stand Marco Stemke auf der Matte, um mit dem Backen zu beginnen. Da kam es vor allem auf gute Arbeitsteilung an. Während einer ständig neuen Teig produzierte, schlangen vier Bäcker – Marco Stemke eingeschlossen – unablässig die Brezeln.

Zwei Leute zum Zählen