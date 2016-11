Aus Sicht der Polizei noch glimpflich davon gekommen sind gestern Nachmittag die Beteiligten an einem Verkehrsunfall auf der Bergstrecke kurz vorm Lindenhof. Es sei wohl nur den stabilen Autos zu verdanken, dass nicht mehr passiert sei. Hätte es sich um Kleinwagen gehandelt, hätte das böse ausgehen können, war ein Polizeibeamter überzeugt. Ein Autofahrer war von Oberndorf her kommend, vermutlich zu schnell, in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem anderen Wagen zusammengeprallt. Dessen Lenkerin sowie ihre Beifahrerin mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein drittes Fahrzeug, das noch ausweichen wollte, wurde bei diesem Versuch ebenfalls beschädigt. Foto: Danner