Oberndorf a. N. Freundschaft zwischen Menschen ist wichtig

Doch wie nahm die Freundschaft zwischen Oberndorf und Thierville ihren Anfang? Der Erfolg der Schul- und Städtepartnerschaft sei Oberstudienrat Wilhelm Besenfelder zu verdanken, so Kussmann-Hochhalter. Dieser initiierte in den 1970er Jahren einen Schüleraustausch zwischen einer Schule in Aix-les-Bains und dem Oberndorfer Pro-Gymnasium. Das Gefühl, dass man doch nicht so gut zusammenpasste, kam jedoch schnell auf. Wilhelm Besenfelder zog daraus die richtigen Schlüsse – vor allem das Menschliche müsse in einem Austausch stimmen.

Die Chemie stimmte dann, als Besenfelder Kontakt mit dem "College d’Enseignement Secondaier Saint-Exupery" in Thierville-sur-Meuse aufnahm. 1974 begann der jährliche Schüleraustausch zwischen den beiden Schulen.

Langjährige Freundschaften hätten sich daraus entwickelt, sogar von einem "französischen Schantle" wusste Kussmann-Hochhalter zu berichten. Dieser habe die Fasnet durch seine Tochter kennengelernt, die seit einem Schüleraustausch eine langjährige Freundschaft nach Oberndorf pflege.

Der Austausch wuchs und gedieh, zahlreiche wechselseitige Besuche verschiedener Vereine folgten. Bei diesen Besuchen war es immer wieder zu Begegnungen der Amtsträger gekommen. 1981 machte Bürgermeister Marceau Maulpoix den Vorschlag, sich nun offiziell zu einer kommunalen Partnerschaft zusammen zu schließen.

Ein Jahr später sei es dann so weit gewesen und der damalige Oberndorfer Bürgermeister Egon Halter und Marceau Maulpoix unterzeichneten die Urkunde. In dieser wurden Ziele festgelegt, wie die Freundschaft zwischen den Schulen, den Vereinen und den Bürgern der Kommunen. Auch in schwierigen Zeiten solle die Partnerschaft gepflegt werden, so ein Punkt in der Urkunde. Das Partnerschaftskomitee der Jumelage wurde von Wilhelm Besenfelder bis zu seinem Ruhestand 1992 geleitet, später wurden Patricia und Detlef Hagedorn zu deren Motor.

Ein weiterer Höhepunkt der Städtepartnerschaft gab es 2005, als die Stadtkapppelle Altoberndorf als einzige nichtmilitärische deutsche Kapelle unter dem Triumphbogen an der "Zeremonie zum Wiederaufleben der Flamme" teilnahm. Und wie steht es um die Städtepartnerschaft heute? Wie in jeder Beziehung sei Routine eingekehrt, aber "es läuft", so Kussmann-Hochhalter. Frieden und Völkerverständigung seien wichtig, aber alles hänge von den Zwischenmenschlichen Beziehungen ab. "Freundschaft zwischen Menschen kann stärker sein, als politische Verträge", resümierte Kussmann-Hochhalter.