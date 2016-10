Oberndorf a. N. Freie Fahrt erst zum Jahresende

Oberndorf. Die Baumaßnahme läuft unter der Regie des Regierungspräsidiums ab. Vom Straßenbauamt Donaueschingen hatte es zu Beginn noch geheißen: Bis im November ist alles fertig. Nachdem allerdings der Bewuchs auf der Stützmauer entfernt worden war, kam mehr Marodes zum Vorschein als gedacht, berichtet Swiderek auf Anfrage unserer Zeitung.

Zunächst war das Abschlagen der Verblendung aufwendiger, denn sie war deutlich dicker als angenommen. Außerdem mussten fast doppelt so viele Stahldübel, die die Mauer am Hang halten sollen, eingearbeitet werden. Der obere Teil des Bauwerks war sehr marode, so Swiderek. Auch das kam zum Vorschein, nachdem gerodet worden war. Alte, provisorische Schutzplanken kamen unter dem Bewuchs hervor. Zunächst war geplant, die Mauer mit einem Schutzgeländer zu versehen. Es sei allerdings nötig, einen Fangzaun anzubringen. Ein weiterer Faktor, der die Arbeiten verlängert. Und auch bei der Sanierung des Fahrbanteils über der Rondell-Unterführung erlebten die ausführende Firma eine böse Überraschung. Hier war man von einigen Betonabblätterungen ausgegangen. Der Untergrund ist aber so kaputt, dass nun ein zusätzliches Schutzsystem eingebaut werden muss.

Strukturierung in Natursteinoptik