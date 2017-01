Oberndorf a. N. Freibad soll attraktiver werden

Ein neuer Defibrillator wurde angeschafft und die Rinnenabdeckungen wurden erneuert. Fliesenreparaturen und Ausbesserungsarbeiten am Holzsteg standen ebenfalls an.

In Sachen Hygienevorschriften sei man auf dem neuesten Stand. Dies sei eine besondere Vorgabe der Stadt gewesen, so Ulrich.

Um auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein, hat "Pooltrend Management" ein Konzept bei der Stadt eingereicht. Robert Ulrich und Danny Voigt möchten das Freibad mehr ins kulturelle und Vereinsleben der Stadt mit einbinden und ein Familienfreizeitbad gestalten. Sie haben diesbezüglich allerhand Ideen. Dazu gehöre auch das Zusammenspiel mit dem Kiosk.

In nichtöffentlicher Sitzung entschloss sich der Verwaltungsausschuss allerdings für die Firma Müller & Zeiler aus Hechingen als neuen Pächter für den Kiosk. Das Ehepaar Salatovic war 2016 nach 19 Jahren als Betreiber in den Ruhestand gegangen.

Für den Ersten Beigeordneten Lothar Kopf, der die Ratssitzung leitete, war wichtig, zu erwähnen, dass keine Unfälle passiert sind. Die Wärmehalle, die im vergangenen Jahr immer wieder Probleme bereitet hatte, wird derzeit für 30 000 Euro saniert. Bis zum Saisonbeginn soll alles fertig sein.

Außerdem plane man eine Sanierung des Kinderplanschbeckens. Weitere Umbauten sollen in diesem Jahr projektiert werden, so dass 2018 mit der Umsetzung begonnen werden könne, sagte Kopf.

Was die Konzeption von "Pooltrend Management" angehe, wollen sich Verwaltung und Gemeinderat erst noch beraten. Schließlich, so Kopf, gingen damit auch finanzielle Aufwendungen einher, die in den Haushaltsberatungen Einzug finden müssten, falls dies gewünscht sei.