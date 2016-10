Oberndorf a. N. Förderverein des Gymnasiums wünscht sich Renovierung

Weitere Projekte wie zum Beispiel einen Schreibmaschinen-Kurs, die Englandfahrt der zehnten Klasse und eine Fahrt ins Dominikaner Museum habe der Verein finanziell unterstützt.

Sehr intensiv habe man sich mit der "Hardware" der Schule beschäftigt. Hierzu gab es Treffen mit Dirk Weigold und dem Elternbeirat. Das Gebäude sei in die Jahre gekommen, und das spürten alle.

Man hat eine Prioritätenliste erstellt. Auf dieser stehen die Sanierung der Toiletten und die Umstellung der Beleuchtung auf LEDs. Die Pausenhalle wirke sehr dunkel und müsse dringend renoviert werden. Man sei deshalb bereits an Bürgermeister Hermann Acker herangetreten. Dieser habe sie zu den einzelnen Fraktionen des Gemeinderats geschickt. Dort seien sie auf offene Ohren gestoßen, so Kunz. Als Hermann Acker der Schule einen Besuch abgestattet habe, sei er entrüstet über die Schmierereien in den Umkleidekabinen der Sporthalle gewesen. Er habe sofort Malerarbeiten veranlasst.

"Lebensraum Schule" muss verbessert werden

Es müsse aber noch mehr getan werden, etwa im Bereich Brandschutz. Insgesamt sehe man die Renovierungen für notwendig an, auch für den "Lebensraum Schule", sodass die Schüler besser und entspannter lernen könnten. Weigold zeigte sich zuversichtlich, was die Renovierungspläne anbelangt. Der Förderverein wolle hier konstruktiv und unterstützend wirken. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung war der Bericht der Kassiererin Dagmar Bihler. Sie konnte ein Plus vermelden. Auch durch die Bewirtung in der Neckarhalle seien Gelder hereingekommen. Da die Kassenprüferin nicht anwesend war, vertagte man die Entlastung des Vorstands und der Kassiererin.

Die Vereinssatzung wurde neu entworfen und der Entwurf nun vorgelegt. Paragrafen hatte man verrückt, Formulierungen geändert und übersichtlicher gestaltet. Nachdem mit einstimmiger Mehrheit über die neue Satzung abgestimmt wurde, kam man zum letzten Punkt, den Anregungen: Man wünsche sich mehr Mitglieder im Verein, sagte Vorsitzende Gabi Kunz.