Oberndorf a. N. Flamme der Freundschaft brennt

Am folgenden Tag fuhren die Teilnehmer aus Oberndorf und Thierville gemeinsam nach Brüssel. Eine Stadtrundfahrt, die auch am Atomium vorbeiführte, ein Stadtrundgang und für alle Naschkatzen ein Besuch einer Chocolaterie füllten den Tag aus.

Der nächste Tag war den offiziellen Terminen vorbehalten. Nach dem Frühstück ging’s zum Europabüro der baden-württembergischen Kommunen. Dort fand ein Gespräch mit Caroline Bogenschütz, der Leiterin dieses Büros, die über ihre Arbeit berichtete, statt.

"Horchposten und Sprachrohr"

Das Büro nimmt direkten Einfluss auf die Europäische Union. Es ist "Horchposten und Sprachrohr" für baden-württembergische Kommunen. Rechtsetzungsprozesse bei der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament in eine gewisse Richtung zu lenken, ist eine der Aufgaben. Danach war Michael Niejahr, Referatsleiter in der EU-Kommission, zum Thema "Die Kommission im institutionellen Gefüge der EU" Gesprächspartner der deutsch-französischen Gruppe. Welche Rolle spielt die EU-Kommission? Darauf Antwort zu geben, war die nicht immer einfache Aufgabe des Referenten. Ebenso schwer war es sicher für Detlef Hagedorn, die komplizierten Sachverhalt zu übersetzen.

Der auch für Oberndorf zuständige Europa-Abgeordnete Andreas Schwab (CDU) empfing die Delegation im Europäischen Parlament. Dort wurden die Urkunden von Bürgermeister Hermann Acker und der Ersten Beigeordneter Jocelyne Deschampes unterzeichnet.

In diesem Rahmen beleuchtete Jacques Gavard auf deutsch die Geschichte der Städtepartnerschaft, die von Jocelyne Champesme für die Teilnehmer aus Thierville verlesen wurde. Gavard fasste alles prägnant zusammen. Ziel sei "une Europe de Paix, forte, unie".

Hermann Acker erinnerte an die vielen Begegnungen, die in den 35 Jahren der Städtepartnerschaft stattgefunden haben. Das Ziel, so der Bürgermeister, ein in Frieden vereintes Europa, das alle gemeinsam und mit Nachdruck verfolgen, sei dasselbe geblieben.

Er erinnerte daran, dass sich beim Auftauchen von Problemen sehr schnell wieder alte Denkmuster einzuschleichen drohten und zitierte François Hollande. Es sei die Pflicht, die Flamme der Freundschaft nicht nur am Brennen zu halten, sondern jeden Tag neu zu entzünden.

EU-Kommissar Öttinger kommt vorbei

Zurück in der Landesvertretung Baden-Württemberg machte Gert Christian Jauernig, der Leiter der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit in der Landesvertretung Baden-Württemberg, mit seiner Arbeit vertraut. Ein Besuch im "Parlamentarium" ergänzte diesen Besuch im Europa-Zentrum Brüssels.

Nach dem Abendessen, beim gemütlichen deutsch-französischen Zusammensitzen, kam noch EU-Kommissar Günther Öttinger vorbei. Er freute sich darüber, dass der 35. Jahrestag der Partnerschaft wesentlich mit dem Gedanken des vereinten Europas verknüpft wurde.