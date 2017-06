Oberndorf a. N. Firma Jüngling stellt Weichen für die Zukunft

Oberndorf. Die Firma Jüngling hat bei ihrer Betriebsversammlung das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. So wurde über die aktuellen Trends und Entwicklungen in den verschiedenen Abteilungen berichtet. Außerdem konnten sich die Mitarbeiter über das neue "A 81-Selfstorage-Lager" informieren und wurden in die neuen Sicherheitsvorkehrungen eingewiesen.