Oberndorf a. N. Feurige Rhythmen und Geschmäcker

Die Tusuy Tanztheater Company zeigt ein multikulturelles Programm. Mit einer sensiblen choreografischen Inszenierung sowie einer Mischung aus Tanz- und Theaterelementen bringen sie den Zauber des Amazonasgebiets ins Städtle. Die Gruppe Los Criollos hat derweil ihren Ursprung in der Música Criolla, einem Genre, bei dem die Rhythmen afrikanischer Sklaven mit europäischer Musik verbunden wurden. Neben bester Musik aus der Hauptstadt Lima bietet die Gruppe auch Klänge aus den Anden.

Adelitas Tapatías ist eine deutsch-mexikanische Tanzgruppe. Sie tanzen, um die Kulturen einander näher zu bringen, ohne dabei jedoch an Authentizität zu verlieren.

DJ El Tigre spürt den Rhythmus des Salsa bereits seit 1993. Nach einem abgeschlossenen Salsa-Grundkurs im Club "Havanna" in Karlsruhe befasste sich Jürgen Zilly erstmals mit dem Genre. Mittlerweile legt er als DJ El Tigre regelmäßig Salsa-Musik auf.

Mexikanische und peruanische Küche werden ebenfalls geboten. Pepe Talavera und sein Team vom Restaurant Colibrí in Grafenhausen liefern Heißes. Bei einer kalten Margarita oder einem Tequila Sunrise lassen sich mexikanische Enchiladas, Quesadillas und Tacos genießen. Die peruanische Küche will derweil den Gaumen mit Quinoa-Salat "Taboulé", Lomo Saltado und Ceviche überzeugen.

Geboten werden auch sogenannte "Super Foods" aus Peru. Diese liefern laut Veranstalter von einem oder mehreren Nährstoffen eine deutlich größere Menge als die üblichen Nahrungsmittel. So soll beispielsweise die peruanische Zitrusfrucht Camu-Camu bis zu 2000 Milligramm natürliches Vitamin C pro 100 Gramm und damit 40 Mal mehr als eine herkömmliche Zitrone enthalten. Peru und Mexiko sind also nicht nur unerschöpfliche Speicher an Lebensfreude und treibender Musik, sondern auch an Früchten, Gemüsesorten und Körnern.

Peruanischer Silberschmuck, Informationen zum Tourismus, Fair-Trade-Produkte und Mode aus den beiden Ländern ergänzt das Angebot.

Weitere Informationen: www.fiesta-peru.com

Karten für die Fiesta Perú kosten im Vorverkauf zwölf Euro und sind im Spielzeug-Paradies Blass in Oberndorf, im Schuhhaus Seidel in Oberndorf, in der Papier-Ecke auf dem Lindenhof und in den Buchhandlungen "Buchlese" in Sulz, Dornhan und Schramberg erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 15 Euro.