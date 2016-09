Oberndorf a. N. Feuerwehr heizt selber ein

Oberndorf. Bereits zum Fassanstich mit Bürgermeister Hermann Acker am Samstagabend nutzten zahlreiche Gäste die Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein bei leckerem Feuerwehrbraten, Würsten, Kartoffelsalat und gepflegten Getränken.

Zudem luden die "Heimathelden" mit flotten Weisen zum Tanz ein. Aber auch, wer nur der Musik lauschen wollte, kam voll auf seine Kosten. Auf Facebook waren bereits knapp zwei Stunden nach Beginn der Veranstaltungen die ersten Postings zu lesen, die nicht mit Lob sparten. Von "Großes Spektakulum", "Saubere Veranstaltung, leckeres Essen und vorbildliches Bedienpersonal" oder auch "Macht weiter so, sehr empfehlenswert", war hier alles zu lesen.

Der letzten Empfehlung folgend ging es dann auch am Sonntagmorgen weiter. Die Feuerwehr kredenzte wieder den leckeren Feuerwehrbraten, der an selbst entwickelten und gebauten Spießen seine Runden drehte, und die kleine Besetzung der Stadtkapelle Oberndorf unterhielt mit ihrem gewohnt abwechslungsreichen Repertoire die wiederum sehr große Besucherzahl in der voll besetzten Feuerwehrgarage zum Frühschoppen.