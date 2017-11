Oberndorf a. N. Fernsehteam zu Besuch im Musikunterricht

"Classcraft" ist ein "gamifiziertes Lernmanagementsystem", in dem die Schüler kooperativ in Form eines Rollenspiels zusammenarbeiten, um Belohnungen für gute Unterrichtsteilnahme und Engagement für den Unterricht zu erhalten. In Teams unterstützen sie sich gegenseitig als Magier, Krieger oder auch als Heiler.

"Class­craft" hat nicht nur als Programm Auszeichnungen erhalten, sondern Hunderte von Lehrern berichten, dass sich die Unterrichtsteilnahme, das Verhalten im Unterricht, die schulischen Leistungen sowie die Effizienz im Unterricht allgemein zugenommen hätten. Anna Kleinhans nutzt dieses Programm schon seit vier Jahren in bestimmten Phasen in ihrem Unterricht, seit ein paar Wochen nun auch in der Klasse R5a. Die Sendetermine auf KiKa: am Samstag, 11. November, ab 17.45 Uhr sowie am Sonntag, 12. November, ab 8.20 Uhr.

Weitere Informationen: www.classcraft.com/de/