Oberndorf a. N. Fehlendes Interesse als Aufgabegrund?

Ortschaftsrat Wolfgang Merkel wollte nicht so ganz an den Zufall glauben, dass die Gesundheit ausgerechnet dann in den Fokus rückt, wenn die Experten in der Druckmaterie fehlen. Berechtigt erschien dann auch die Frage, wie das Schulamt die Druckerei bei früheren Rundgängen hinsichtlich der Gesundheit bewertet habe. Mit dem neuen Schulleitungsteam wolle man sich nun zeitnah treffen, um über den künftigen Weg der Gutenbergschule mehr zu erfahren – insbesondere, ob und wie der Schulgarten im Leitbild integriert wird, erläuterte Karsten.

Die aktuellen Schülerzahlen halten sich mit 103 Schülern, die in sechs Klassen unterrichtet werden, im exakt prognostizierten Bereich. Einmal mehr wurde das Thema "Ganztagesschule" angesprochen, wobei die Erhebungen mit den tatsächlichen Bedürfnissen nicht so ganz stimmig sind. Für die Pflanzung der "Bäume des Jahres" als fortlaufender Pfad wurde der Grenzbereich des Baugebiets Kapellenäcker bestimmt. Die Winterlinde als Baum des Jahres 2016 wird den Anfang machen. Längst ausgewiesen als Ausgleichsfläche im Ökopunktesystem, soll die Maßnahme "Renaturierung Brühlbach" im Frühjahr 2017 angegangen werden.

Der forstwirtschaftliche Betriebsplan sieht den Einschlag von 700 Festmetern im Bereich Bauernwald vor. Eigentlich schon für das laufende Jahr vorgesehen, wurde diese Aktion zurückgestellt, da auf der Gemarkung Altoberndorf außerplanmäßig 1800 Festmeter Käferholz geschlagen werden mussten.

Erneut stellt sich der Bochinger Stadtteil dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Vor Jahren wurde man mit dem dritten Platz bedacht, da in Sachen "Bürgerschaftliches Engagement" noch Luft nach oben war. Zwischenzeitlich hat sich enorm vieles bewegt, und eine erstaunlich große Anzahl von Bürgern habe sich in die Verantwortung nehmen lassen – allen voran im neu gegründeten Verein "Bürger für Bochingen". So könne man recht zuversichtlich auf das Ergebnis der Jury warten.