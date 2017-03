Oberndorf a. N. Fahrangebot zu Gottesdiensten eingerichtet

Mit umfangreichen Vorbereitungen wurde bereits begonnen, sodass sämtliche Gottesdienste während der Interimszeit in der Stadtkirche gefeiert werden. Die Bautätigkeiten dauern voraussichtlich bis in den Sommer hinein. Danach wird die evangelische Kirchengemeinde die bisher gewohnte Gottesdienstregelung wieder aufnehmen. Gemeindemitglieder vom Lindenhof werden um die Bildung von Fahrgemeinschaften gebeten. Zusätzlich bieten Vertreter des Kirchengemeinderats einen Fahrdienst für Menschen an, denen keine Autos zur Verfügung stehen. Treffpunkt ist stets der Parkplatz an der Ringstraße, direkt hinter dem Gemeindezentrum.

Jeweils 30 Minuten und 15 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes kann dort ohne Voranmeldung ein kostenloser Kleinbus genutzt werden. Dieser Service wird erstmals am kommenden Sonntag, 5. März, zum Gottesdienst nach Altoberndorf angeboten, an den darauf folgenden Sonntagen zur Stadtkirche.

Die genauen Termine sind auf Aushängen an den Türen des Gemeindezentrums, in den Schaukästen und auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.ev-kg-oberndorf.de) ersichtlich. Die Rückfahrten erfolgen immer unmittelbar im Anschluss an die Gottesdienste.